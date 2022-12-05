Шольц призвал Запад защищать собственные ценности и избегать деления мира на блоки

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные государства защищать собственные ценности и не допустить разделения мира на блоки. Об этом он написал в статье для журнала Foreign Affairs.

"Мы должны защищать наши открытые общества, отстаивать наши демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. Но также мы должны избегать соблазна вновь разделить мир на блоки", – подчеркнул он.

По словам канцлера, для реализации подобных намерений необходимо выстраивать партнерские отношения без "идеологических штор".

В материале Шольц также обвиняет Россию в имперском поведении и нарушении основ международного права. Он уточнил, что Германия и Франция прикладывали усилия для функционирования минских соглашений. Однако РФ, по его словам, помешала достижению успехов в дипломатическом процессе.

Ранее канцлер ФРГ заявил о надежде на мирные взаимоотношения с Россией. Он уточнил, что реализация подобной инициативы возможна с согласия Москвы. Помимо этого, Шольц подчеркнул готовность ФРГ к диалогу с РФ по вопросу размещения ракет и контроля вооружений.



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