Шольц отверг посредничество Меркель в переговорах с Путиным

Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель не должна быть посредником в переговорах с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью журналу Focus.

"Не будем себя обманывать: с российским правителем проблем в общении нет. Путин безжалостно преследует цели, которые мы не можем принять", – подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что советуется с Меркель по вопросам, касающимся политики в отношении Москвы, но считает, что нет потребности использовать ее в качестве посредника при переговорах.

Ранее Меркель заявила, что ее уход с должности канцлера Германии мог стать одной из причин эскалации конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин ранее заявил, что Меркель была главным политиком, убедившим президента России подписать Минские соглашения.



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