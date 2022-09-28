Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Фото: kremlin.ru

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала политиков со всей серьезностью относиться к словам Владимира Путина. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Такое заявление она сделала на открытии "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля" в ходе выступления, посвященного актуальной политической повестке. Меркель напомнила, что уже говорила о важности серьезного отношения к заявлениям российского президента, и вновь подчеркнула, что это очень важно.

"Вы должны серьезно относиться к его словам. Серьезное отношение к его словам, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним – это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости", – сказала она.

По словам Меркель, такая позиция помогает сохранить пространство для маневра или разработать новый эффективный политический ход.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами, в том числе с помощью ядерного оружия. Он указал на то, что много раз встречался с российским лидером.

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