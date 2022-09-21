Вучич подтвердил слова Путина о готовности использовать ядерное оружие для защиты РФ

Фото: predsednik.rs

Владимир Путин не блефует, говоря о защите РФ всеми средствами, в том числе с помощью ядерного оружия. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич во время участия в информационной передаче Wake up America на телеканале Newsmax.

Политика спросили, считает ли он блефом заявления о готовности Москвы использовать все имеющиеся средства поражения для защиты России от ядерной угрозы со стороны стран НАТО и Запада.

"Так как я встречался с президентом Путиным много раз, я не думаю, что он блефует", – ответил сербский лидер.

При этом он добавил, что надеется на скорейшее установление мира.

21 сентября Путин в своем обращении подчеркнул, что антироссийская политика Запада выходит за всякие рамки, занимаясь ядерным шантажом. В то же время он напомнил, что РФ способна ответить на подобные угрозы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США всерьез воспринимают слова Владимира Путина о ядерном оружии. Он добавил, что Вашингтон отслеживает стратегическую конфигурацию Москвы, чтобы при необходимости скорректировать собственную.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский не поверил в возможность применения РФ ядерного оружия в спецоперации. По его мнению, мир не допустит этого.

