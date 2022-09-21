Путин выступил с обращением к россиянам по ситуации в Донбассе

Фото: трансляция телеканала "Россия 24"

Владимир Путин обратился к жителям России по поводу ситуации в Донбассе.

Речь президента касалась защиты суверенитета и целостности РФ, а также поддержки стремления соотечественников самим определять свое будущее. Кроме того, Путин затронул политику западных стран.

"Цель Запада – ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Они прямо говорят, что в 1991 году смогли расколость СССР, а сейчас пришло время и России. Западные элиты всеми силами стараются сохранить свое господство и для этого подавляют другие центры силы", – отметил он в своем выступлении.

Глава государства подчеркнул, что западные страны стремятся разделить РФ на множество враждующих между собой областей. Кроме того, Запад превратил народ Украины в пушечное мясо еще в 2014 году.

"А после того как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно", – подчеркнул Путин.

В связи с этим решение об упреждающей военной операции было единственно возможным, ее цели остаются неизменными, заявил российский лидер.

Владимир Путин отметил грамотные действия военнослужащих РФ в ходе спецоперации. По его словам, ЛНР уже почти полностью освобождена от неонацистов, в ДНР бои продолжаются.

"Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают Донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", – сказал он.

По словам президента, политика запугивания руководства Украины принимает все более варварские формы.

В своем обращении глава государства поручил приравнять правовой статус добровольцев, участвующих в спецоперации, и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ, а также призвал особое внимание уделить снабжению техникой и снаряжением ополченцев и добровольцев Донбасса.

Президент также отметил, что Россия поддержит принятое по итогам референдумов решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, приложит все усилия для обеспечения безопасных условий проведения голосования на данных территориях.

"Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей на освобожденных от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске, Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области", – добавил он.

Кроме того, российский лидер затронул и вопрос поставки вооружений на Украину западными странами. Подобными шагами Запад переходит всякую грань, подчеркнул он.

Путин также заявил об осуществлении НАТО разведки по всей южной части РФ.

Ранее стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

