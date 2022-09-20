Референдум в Запорожской области пройдет по примеру крымского опыта – власти

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что референдум в регионе пройдет с учетом требований законодательства РФ, по примеру крымского опыта. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о федеральном конституционном законе № 6 "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Ранее Рогов уточнял, что Запорожская область по результатам референдума планирует объявить независимость в существующих административных границах. Он напомнил, что к настоящему моменту под контролем российских вооруженных сил находится 73% региона.

В понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Как подчеркивал член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди, атаки Киева на ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав РФ будут расценены как агрессия против России с последующим суровым наказанием всех виновных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.