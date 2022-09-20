Атаки на ЛНР и ДНР при их вхождении в состав РФ будут считаться агрессией против РФ – СФ

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Атаки Киева на ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав РФ будут расценены как агрессия против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявила член Совфеда от Республики Крым Ольга Ковитиди.

"Любые проявления военной агрессии Украины после оглашения результатов референдума должны быть расценены как открытая агрессии против мирного населения России с последующим суровым наказанием всех виновных", – сказала сенатор.

По ее словам, в текущих условиях руководство Украины и зарубежные сторонники не имеют права препятствовать демократическим процессам, свободному волеизъявлению народов этих республик, а потому должны обеспечить режим тишины.

Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

