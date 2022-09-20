В Киеве заявили, что референдумы не оставят шансов на дипломатическое решение конфликта

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Референдумы по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России не оставят шансов на дипломатическое урегулирование конфликта, заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это не изменит позиции ВСУ и президента как верховного главнокомандующего. Все международно признанные украинские территории будут деоккупированы. Но без референдумов еще остается малейший шанс на дипломатическое решение. После референдумов – нет", – сказал он.

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что проведение референдумов должно повлечь введение новых санкций в отношении России и увеличение объемов военной помощи Киеву со стороны Запада. Также он отметил, что Киев будет квалифицировать любое участие в референдумах как посягательство на территориальную целостность Украины.

"С юридической точки зрения все эти референдумы никчемны. Потому что там проходят боевые действия, активная фаза войны… Там не может быть никакого волеизъявления. Это понимают все в мире", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продолжат освобождение своих территорий.

Ранее в понедельник стало известно, что в период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.