В США заявили, что серьезно воспринимают слова Путина о ядерном оружии

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США всерьез воспринимают слова Владимира Путина о ядерном оружии. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он добавил, что Вашингтон отслеживает стратегическую конфигурацию Москвы, чтобы при необходимости скорректировать собственную.
Вместе с тем Кирби отметил, что Соединенные Штаты пока не видят необходимости в повышении готовности сил стратегического сдерживания. По его словам, применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиям.
По мнению Кирби, это превратит Москву в изгоя на мировой арене.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия может применить ядерное оружие при использовании против нее или ее союзников оружия массового уничтожения или угрозе существованию. Замглавы внешнеполитического ведомства напомнил, что данные сценарии закреплены в документе под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", отклонений от данных позиций нет.
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