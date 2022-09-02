В МИД РФ напомнили условия применения ядерного оружия

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Россия может применить ядерное оружие при использовании против нее или ее союзников оружия массового уничтожения или угрозе существованию, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства", – цитирует его РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства напомнил, что данные сценарии закреплены в документе под названием "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", отклонений от данных позиций нет.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если что-то будет угрожать ее существованию, однако пока предпосылок к этому нет.

Политик напомнил, что Военная доктрина РФ является открытой, а также предложил найти ответ в так называемых Основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Он отметил, что пока ничего из им перечисленного в отношении РФ не наблюдается, однако если такая необходимость возникнет, то Россия, обладающая крупнейшим ядерным потенциалом в мире, сможет за себя постоять.

