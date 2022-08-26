СВО России должна предотвратить начало третьей мировой войны – Медведев

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Российская спецоперация на Украине необходима для того, чтобы не допустить начала третьей мировой войны. Такое мнение в интервью французскому телеканалу LCI озвучил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, глобальный вооруженный конфликт вполне мог бы произойти, если бы Украина вступила в НАТО, а затем кто-то из ее "сумасшедших правителей" решил напасть на Россию. О конце света, считает он, пока речи не идет, однако предпосылки к этому есть.

"Если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь", – ну вот как минимум первый ангел вострубил", – добавил зампред Совбеза, выразив надежду, что конца света все-таки не будет.

Он также коснулся возможности применения Россией ядерного оружия. Медведев подчеркнул, что РФ, в отличие от стран НАТО, никогда не применяла тактическое ядерное оружие или боеприпасы с обедненным ураном.

До этого Медведев перечислил основания, при которых Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия. В их числе – старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре и иные действия, которые грозят существованию России. При этом он признал, что пока ничего из этого не наблюдается.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

