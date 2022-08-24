Захарова прокомментировала заявление Трасс о ядерном оружии

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Заявление претендующей на пост премьер-министра Великобритании главы МИД королевства Лиз Трасс о готовности при необходимости применить ядерное оружие могло бы стать началом для новой серии шпионских комедий об Остине Пауэрсе. Об этом написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь роль "человека-загадки международного масштаба" играет женщина", – написала дипломат.

Ранее Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. По ее словам, это важная обязанность премьер-министра.

До этого газета The Sunday Telegraph сообщила, что Трасс намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. По словам собеседников издания, Трасс планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю.