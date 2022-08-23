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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Об этом она заявила на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра", – передает ее слова РИА Новости.
Ранее газета The Sunday Telegraph сообщила, что Трасс намерена одержать победу на выборах за счет антироссийской риторики. По словам собеседников издания, Трасс планирует обвинить своего соперника в гонке за премьерское кресло – экс-министра финансов страны Риши Сунака – в мягкости по отношению к России и Китаю.
7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства. 20 июля стало известно, что в финал борьбы за кресло британского премьера вышли главы МИД страны Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак.
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