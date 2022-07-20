Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост британского премьера

Фото: TACC/ZEUS/Zuma

Бывший британский министр финансов Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу парламентского комитета партии Грэма Брейди.

Он отметил, что Сунак только укрепил свое лидерство с 118 до 137 голосов, а Трасс, в свою очередь, получила 111 голосов.

Из борьбы выбыла замминистра торговли Пенни Мордонт, она получила меньше всего голосов – 105, добавил Брейди.

Ранее он сообщил, что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.