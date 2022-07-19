Депутат Баденок выбыла из борьбы за пост премьера Британии

17:24
Фото: ТАСС/AP Photo/Victoria Jones
Депутат Кеми Баденок выбыла из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил глава парламентского комитета партии Грэм Брейди, выступление которого показал телеканал Sky News.
По его словам, она получила меньше всего голосов от коллег по фракции – 59.
Лидером борьбы стал бывший министр финансов Риши Сунак, который набрал 118 голосов. Замминистра торговли Пенни Мордонт набрала 92 голоса, а глава МИД Британии Лиз Трасс – 86 голосов.
Ранее Брейди сообщил, что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.
Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.
За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
Борис Джонсон объявил об отставке
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: