Депутат Баденок выбыла из борьбы за пост премьера Британии

Фото: ТАСС/AP Photo/Victoria Jones

Депутат Кеми Баденок выбыла из борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Об этом сообщил глава парламентского комитета партии Грэм Брейди, выступление которого показал телеканал Sky News.

По его словам, она получила меньше всего голосов от коллег по фракции – 59.

Лидером борьбы стал бывший министр финансов Риши Сунак, который набрал 118 голосов. Замминистра торговли Пенни Мордонт набрала 92 голоса, а глава МИД Британии Лиз Трасс – 86 голосов.

Ранее Брейди сообщил, что результаты выборов станут известны к 5 сентября. Для попадания в первый тур кандидатам необходимо было заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре нужно было набрать 30 голосов. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

