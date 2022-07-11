Результаты выборов премьер-министра Британии станут известны к 5 сентября

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Результаты выборов главы британской Консервативной партии и премьер-министра страны станут известны к 5 сентября. Об этом сообщил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.
По его словам, процесс избрания нового лидера начнется 13 июля, когда состоится первый раунд голосования. При этом выдвигаться на пост премьера можно будет до 12 июля, передает ТАСС.
Для попадания в первый тур кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум 20 членов фракции. Во втором туре необходимо будет набрать 30 голосов.
Второй раунд голосования может состояться 14 июля. После 21 июля в гонке должны остаться лишь двое кандидатов, судьбу которых будут определять члены Консервативной партии.
Ранее Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на этой неделе.
До этого около 50 политиков вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Джонсона. Они подали в отставку за последние два дня. К настоящему моменту в отставку подали четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.
Джонсон планирует уйти из политики
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