Экс-глава британского Минфина поборется за пост премьера

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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что поборется за место премьер-министра страны.

"Я выдвигаю свою кандидатуру на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра. Давайте восстановим доверие к партии, оздоровим экономику и объединим страну", – написал он в Twitter.

7 июля Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

