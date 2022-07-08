Лавров прокомментировал отставку Джонсона

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ушедшего накануне в отставку с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона человеком, гоняющимся за внешними эффектами.

"Не хочется даже комментировать, потому что Борис Джонсон всей своей деятельностью на посту премьер-министра, да и на посту министра иностранных дел доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", – цитирует его ТАСС.

Глава российского МИД подчеркнул, что, пока Джонсон говорил про изоляцию России, возглавляемая им Консервативная партия изолировала его самого.

7 июля Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

