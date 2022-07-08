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За отставкой британского премьера Бориса Джонсона может последовать военный переворот в Киеве, который приведет к гибели украинского лидера Владимира Зеленского, считает экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

"В мире начинается закат политических фриков и клоунов. На очереди импичмент Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота ", – написал политик в своем телеграм-канале.

7 июля Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства, а также добавил, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться уже сейчас. При этом процедура выбора будет определена на следующей неделе.

За два дня до отставки из состава правительства Джонсона вышли 50 политиков. В частности, четверо министров, включая глав Минфина и Минздрава, а также почти 20 замминистров.

Ранее Кива заявил, что среди высших уровней руководства в Киеве есть много политиков, ждущих возможности поддержать российскую специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. По его данным, с Москвой в настоящее время активно работают два украинских парламентария, которые недавно для этих целей сложили мандаты.

