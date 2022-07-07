Экс-депутат Рады заявил, что многие украинские политики готовы поддержать Россию

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Среди высших уровней руководства в Киеве есть много политиков, ждущих возможности поддержать российскую специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

По его данным, с Москвой в настоящее время активно работают два украинских парламентария, которые недавно для этих целей сложили мандаты.

"Еще как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону России и освобожденной Украины", – написал он в своем телеграм-канале.

Кива считает, что дальше количество киевских чиновников и законодателей, которые открыто поддержат действия России, будет расти "как снежный ком".

Ранее Кива заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева свидетельствуют о подготовке Западом капитуляции по украинскому вопросу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.