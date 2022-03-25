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политика

08:39

Экс-депутат Рады показал польскую карту раздела Украины

политика

Фото: телеграм-канал The Kyva

Экс-депутат Рады Илья Кива в своем телеграм-канале показал польскую карту, демонстрирующую раздел Украины.

"Карта, продемонстрированная на польском телеканале. Все, о чем мы ранее уже говорили, к чему готов Запад", – написал Кива.

На карте Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины входят в состав Польши. Также Черновицкую область присоединили к Румынии, а Закарпатье – к Венгрии. Территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и республик Донбасса вошли в состав России.

Авторы карты считают, что Украине достанутся только центральные и северные регионы.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что вопрос о возвращении Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины остается за жителями. Он отметил, что киевские власти сами отрезали Донбасс от страны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Киев упустил шанс на Украину "в собственных границах"

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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