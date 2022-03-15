Вопрос о возвращении ДНР и ЛНР в состав Украины остается за жителями – МИД РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что вопрос о возвращении Донецкой и Луганской народных республик в состав Украины остается за жителями.

Он напомнил, что независимость республик провозгласили задолго до признания Россией их суверенитета. По его словам, это было сделано в условиях гражданской войны киевских властей. При этом на протяжении семи лет российская сторона добивалась соблюдения Минских соглашений, смысл которых заключался в возвращении республик в состав Украины.

"Однако в течение этого времени Киев делал все, чтобы жители Донбасса не захотели возвращаться. Их ежедневно обстреливали, держали регион в экономической, транспортной и финансовой блокаде, отказывались объявлять амнистию в связи с конфликтом", – сказал Полищук РИА Новости.

Он отметил, что киевские власти сами отрезали Донбасс от Украины, развивая новые неонацистские и русофобские порядки, готовясь к его захвату силой. Ситуация, по словам Полищука, изменилась после подписания Россией договоров с ДНР и ЛНР и начала спецоперации, которая в том числе направлена на купирование угрозы биолабораторий.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее Госдума призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

