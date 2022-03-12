В МИД РФ сообщили о наличии у США более 300 биолабораторий по всему миру

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В мире существует более 300 биологических лабораторий с участием американских ученых. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

"То, что вскрылось на Украине, – это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, разбросанных по всему миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", – сказал Рябков в эфире Первого канала.

Дипломат подчеркнул, что Россия ответственно подходит к вопросам безопасности. По его словам, российская сторона не бросается в авантюры, подобные тем, которые навязывают США.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее Госдума призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.

Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

