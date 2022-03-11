Политолог объяснил, чем опасны биолаборатории на Украине

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Биологические лаборатории опасны сами по себе, однако в руках украинских военных их опасность возрастает в разы. Об этом в беседе с RT заявил политолог Ростислав Ищенко.

"Биологические лаборатории опасны сами по себе. Их Соединенные Штаты потому и выносят за пределы своей территории, любая биолаборатория сама по себе является биологическим оружием", – отметил Ищенко.

Он объяснил, что, даже если в лаборатории ведутся мирные разработки, это не отменяет рисков случайного создания смертельных патогенов. По его мнению, наличие таких учреждений на территории Украины повышает их опасность в 2–3 раза, поскольку Киев готов на что угодно в своих военных действиях.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. По данным Минобороны РФ, указанные лаборатории работали с чумой и сибирской язвой, а также с коронавирусом летучих мышей.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине американских биолабораторий. Она выразила обеспокоенность тем, что хранящиеся там материалы могут попасть в руки российских военных. Тем не менее позже в Госдепе данную информацию опровергли.

