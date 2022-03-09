В Госдуме создадут комиссию по расследованию деятельности биолабораторий на Украине

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Совет думы поручил проработать вопрос о создании парламентской комиссии, которая займется расследованием деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как утверждается в телеграм-канале Госдумы, поручение было дано вице-спикеру нижней палаты парламента Ирине Яровой.

Ранее российские военные в ходе спецоперации обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно, производящих биооружие. Об этом сообщал начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Позднее председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал открыть дело по факту наличия сведений о разработке биологического оружия на Украине. В Следственном комитете заявили, что все больше фактов подтверждают наличие у киевских властей программы по созданию биооружия.

В свою очередь, в Кремле посчитали необходимым разобраться с информацией об американских биолабораториях на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная тема является крайне важной для всего мира.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.