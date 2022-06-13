Экс-депутат Верховной рады заявил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева свидетельствуют о подготовке Западом капитуляции по украинскому вопросу, считает экс-депутат Рады Илья Кива.

"По факту сегодня Запад готовит капитуляцию", – написал политик в своем телеграм-канале.

Накануне генеральный секретарь НАТО заявил, что считает возможными территориальные уступки со стороны Украины для достижения мира. По его словам, альянс намерен помогать Киеву за столом переговоров с Россией, по результатам которых боевые действия должны закончиться.

В середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант договора. По мнению белорусского лидера, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на условия Москвы, то ему придется подписать акт о капитуляции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

