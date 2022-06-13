Глава МИД Литвы заявил о разочаровании из-за успехов России на Украине

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Фото: AP Photo/Mariam Zuhaib
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что успехи российской армии в специальной военной операции на Украине вызывают разочарование.
Литовский дипломат пояснил, что последние события в зоне боевых действий указывают на низкие шансы нанести Москве поражение.
"Россияне продолжают демонстрировать прогресс или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет", – сказал он в интервью изданию Foreign Policy.
Он также заявил, что Россия успешно противодействует западным санкциям, и, вероятно, сможет это делать в долгосрочной перспективе. Тогда, по мнению Ландсбергиса, ЕС находится "на очень опасной стадии геополитической реальности".
Ранее экономист Илона Швигликова заявила, что Россия будет рада ситуации, сложившейся на рынке энергоносителей из-за санкций, поскольку сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.
Она подчеркнула, что введенное ЕС эмбарго на российскую нефть в настоящее время сильно влияет на ситуацию в самом Евросоюзе. Таким образом, считает эксперт, Европа своими действиями, которые мотивированы идеологией, повышает цену на нефть для самой себя.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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