Действия российских военных приближают неизбежную победу России в спецоперации на Украине, заявил член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.

"Победа российской армии была и остается неизбежной. <...> Окончательный исход не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", – написал эксперт в колонке для издания Valeurs Actuelles.

Жантийе подчеркнул, что западные средства массовой информации выдают своим читателям искаженную информацию о ситуации на Украине, однако даже из этих сообщений многим становится ясно истинное положение вещей.

Специалист также обратил внимание на стратегические успехи РФ в районе Северодонецка и указал, что российские войска сломили сопротивление многих частей ВСУ, которые еще в начале спецоперации были способны к какому-либо вооруженному противодействию.

Ранее в Минобороны России сообщили о завершении операции по освобождению Святогорска. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, остатки части подразделений ВСУ на данном участке покинули поле боя.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

