Минобороны РФ сообщило о завершении операции по освобождению Святогорска

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что российские вооруженные силы завершают освобождение Святогорска Донецкой Народной Республики.

"Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорска Донецкой Народной Республики и окружающей его территории", – уточнил представитель ведомства.

Конашенков рассказал, что националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец с целью предотвратить отступление украинских войск. В результате остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили оружие и технику и сбежали с поля боя.

По словам официального представителя Минобороны РФ, до 80 украинских военнослужащих вплавь пересекли реку. Российские военные не открывали по ним огонь.

Ранее стало известно, что бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков батальона "Кракен" на Украине. Одного из участников группировки удалось взять в плен.