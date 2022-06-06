Бойцы Росгвардии уничтожили шестерых боевиков батальона "Кракен" на Украине

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Спецназ Росгвардии уничтожил шестерых боевиков националистического батальона "Кракен" в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Росгвардии рассказали, что бойцы организовали засаду в лесном массиве.

"Через некоторое время обнаружили разведывательно-диверсионную группу противника в составе семи человек. Используя эффект внезапности, росгвардейцы открыли огонь и уничтожили националистов", – говорится в сообщении.

Одного участника группировки бойцы Росгвардии взяли в плен.

Принадлежность противников к батальону "Кракен" установили в ходе осмотра места боестолкновения и изучения документов и средств сотовой связи. Эту информацию подтвердил и пленный.

Ранее сообщалось, что росгвардеец погиб в бою против иностранных наемников в Донбассе, среди которых был сын члена британского парламента Бен Грант. Сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, помогая товарищам при выполнении боевого задания. Он был командиром отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

