Росгвардеец погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками

Фото: rosguard.gov.ru

Росгвардеец погиб в бою против иностранных наемников в Донбассе, среди которых был сын члена британского парламента Бен Грант. Об этом сообщили в ведомстве.

Сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, помогая товарищам при выполнении боевого задания. Он был командиром отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что данное подразделение вело бой с группой британских и американских наемников. 28 мая появилось видео этого боя, также была опубликована статья в The Daily Telegraph, а камера зафиксировала кадры атаки и одного из солдат группы наемников, которым оказался Грант.

Как сообщили в Росгвардии, наемники повредили из гранатомета бронетранспортер, в котором находился Бисултанов. Несмотря на ранения, он продолжал прикрывать личный состав. Однако при следующем попадании снаряда сержант получил травмы, несовместимые с жизнью.

Командование ходатайствовало о награждении Бисултанова орденом Мужества посмертно.

Ранее во время специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР погиб племянник замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев. Он был командиром десантно-штурмовой роты и погиб во время исполнения служебного долга.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.