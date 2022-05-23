Племянник замминистра обороны РФ Евкурова погиб во время спецоперации на Украине

18:09
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Племянник замглавы Минобороны РФ Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев погиб во время специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
"Тяжело получать вести о погибших, но в военной профессии потери, к сожалению, неизбежны. Сегодня горе пришло в семью Хамхоевых", – написал Калиматов в телеграм-канале.
В специальной военной операции на Украине Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты и погиб во время исполнения служебного долга.
"Этот мужественный парень отдал свою жизнь за свою Родину, погиб, защищая государственную целостность России. Мы должны гордиться такими соотечественниками. Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева", – написал Калиматов.
По его словам, Хамхоев окончил одно из лучших в стране военных учебных заведений – Рязанское высшее командное училище ВДВ. Он проходил службу в Ульяновске и характеризовался как "блестящий офицер и грамотный командир".
Ранее во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи погиб командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что разведчики батальона защищали женщин и детей, покидавших город, когда по ним открыли огонь националисты. Жоге было посмертно присвоено звание Героя РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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