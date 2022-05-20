Путин подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества посмертно

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Владимир Путин Арсена Павлова ("Моторолу") орденом Мужества посмертно. Подписанный президентом указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин отметил его мужество, отвагу и самоотверженность в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников.

Арсен Павлов с начала конфликта на Донбассе возглавил подразделение ополчения "Спарта", участвовал в боях за Славянск, Иловайск и аэропорт Донецка. Он погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в подъезде дома в Донецкой Народной Республике.

Ранее Путин назвал умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине образцом выполнения воинского долга и пожелал командованию и составу бригады крепкого здоровья и успехов.

