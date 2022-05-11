Путин назвал действия 15-й Александрийской бригады образцом выполнения воинского долга

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Владимир Путин назвал умелые действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе специальной военной операции на Украине образцом выполнения воинского долга. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что солдаты и офицеры будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Российский лидер пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.

Ранее Путин подписал указ о присвоении 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетного наименования "гвардейская". Это единственная миротворческая бригада в ВС РФ. Она входит в состав 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и дислоцируется в Самарской области.

Военнослужащие бригады могут входить в состав миротворческих контингентов по решению президента России и в интересах СНГ, ООН, ОБСЕ, ШОС. В частности, бригада выполняла задачи по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта с декабря 2005 года по ноябрь 2008 года, а сейчас военнослужащие соединения несут службу в Нагорном Карабахе.

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наградил военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Он вручил ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

