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09:43

Командующий ЗВО наградил проявивших в спецоперации мужество и героизм военных

безопасность

Фото: mil.ru

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наградил военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.

Журавлев вручил военным ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу".

Он отметил, что медали подчеркивают их преданность Родине, памяти отцов и дедов.

"Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи! Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами!" – приводит слова Журавлева РИА Новости.

Ранее командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Награждение проходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки. Офицеры и солдаты, задействованные на киевском направлении, получили медали "За отвагу".

Отличившимся в ходе спецоперации российским военным вручили награды

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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