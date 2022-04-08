Командующий ЗВО наградил проявивших в спецоперации мужество и героизм военных

09:43
Фото: mil.ru
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наградил военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине.
Журавлев вручил военным ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу".
Он отметил, что медали подчеркивают их преданность Родине, памяти отцов и дедов.
"Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена. Удачи! Ну и всем вернуться, конечно, домой такими же счастливыми, красивыми и с наградами!" – приводит слова Журавлева РИА Новости.
Ранее командующий войсками ВВО генерал-полковник Александр Чайко вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации на Украине. Награждение проходило непосредственно на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки. Офицеры и солдаты, задействованные на киевском направлении, получили медали "За отвагу".
Отличившимся в ходе спецоперации российским военным вручили награды
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