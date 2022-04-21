Путин предложил увековечить память военнослужащих РФ, героически погибших в Донбассе

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Владимир Путин предложил увековечить память российских военных, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе.

На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу президент подчеркнул, что эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили. Российский лидер призвал подумать над дополнительными мерами поддержки семей погибших.

Ранее Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге звание Героя РФ посмертно. Его присвоили за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга. Командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога погиб во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи.

Звания Героя России посмертно также удостоили лейтенанта Росгвардии Максима Концова. Получив данные о расположении диверсионной группы националистов, лейтенант выдвинулся в качестве старшего разведгруппы, которая обнаружила противника и вступила в бой.

Лично подавив огневую точку, Концов провел маневр по окружению противника. Лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, но смог уничтожить вражеский гранатомет и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой в бою, он спас товарищей.