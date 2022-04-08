Лейтенант Росгвардии Максим Концов удостоен звания Героя России посмертно

16:19
Фото: rosguard.gov.ru
Лейтенанта Росгвардии Максима Концова удостоили звания Героя России посмертно, сообщается на сайте ведомства.
Получив данные о расположении диверсионной группы националистов, лейтенант выдвинулся в качестве старшего разведгруппы, которая обнаружила противника и вступила в бой.
Лично подавив огневую точку, Концов провел маневр по окружению противника. Лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, но смог уничтожить вражеский гранатомет и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой в бою, он спас товарищей.
В результате мужественных действий Концова диверсионную группу националистов уничтожили, несколько диверсантов взяли в плен. Разведчики Росгвардии захватили и ликвидировали крупный схрон оружия и боеприпасов.
Ранее Владимир Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге звание Героя РФ посмертно. Его присвоили за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга. Командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога погиб во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи.
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