Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за подвиги на Украине

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Командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине, сообщил глава Приморского края Олег Кожемяко в своем телеграм-канале.

Ранее подвиг полковника отметил Владимир Путин. По его словам, бойцы под командованием Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую украинские националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет.

Бернгард несколько лет служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Как подчеркнул Кожемяко, в родном крае его помнят и ценят как боевого товарища и грамотного командира.

"Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением", – сказал губернатор.

3 марта Владимир Путин присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

По словам Путина, Гаджигамомедов продолжал сражаться после тяжелого ранения и "подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя". Глава государства подчеркнул, что на такой шаг военнослужащий пошел из-за садистских издевательств неонацистов над пленными.

Российский президент на совещании также заявил, что членам семей российских военных, погибших в ходе спецоперации на Украине, единовременно выплатят больше 7 миллионов рублей. Также для родственников погибших будут предусмотрены ежемесячные выплаты.

Помимо этого, каждая семья, член которой, будучи военнослужащим или сотрудником иных силовых ведомств РФ, погиб в ходе спецоперации на Украине, получит дополнительно по 5 миллионов рублей.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к народу заявил о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

До этого лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. 22 февраля Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве.