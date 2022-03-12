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Владимир Путин подписал указ о награждении деятелей науки государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу Орденом Александра Невского награждена главный научный сотрудник ФГБНУ Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии Людмила Лукьянова. Кроме того, Орденом Почета президент наградил главного научного сотрудника ФГБУ науки Института математики и механики имени Красовского Уральского отделения Виталия Бердышева.
В свою очередь, медалью Ордена За заслуги перед Отечеством II степени был награжден главный научный сотрудник ФГБУ науки Института математики и механики имени Красовского Уральского отделения РАН Владимир Васин, а также Владимир Кузьмин - заведующий лабораторией ФГБУ науки Института биохимической физики имени Эмануэля РАН.
Согласно документу, почетное звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации присвоено доктору геолого-минералогических наук Татьяне Леоновой, доктору экономических наук Рухману Адукову и доктору биологических наук Людмиле Кузьминой.
Ранее Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями или призерами Олимпийских игр в Пекине. Орденами и медалями награждены 68 человек.
Также Сергей Собянин утвердил выплаты московским спортсменам, которые стали победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине. Олимпийские чемпионы получат по 4 миллиона рублей. Серебряным призерам полагается 2,5 миллиона рублей. Завоевавшие бронзу спортсмены получат 1,7 миллиона рублей.
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