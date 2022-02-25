Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями или призерами Олимпийских игр в Пекине.

Орденами и медалями награждены 68 человек. В частности, орденом Александра Невского наградили лыжника Александра Большунова, завоевавшего три золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Ордены Почета получили лыжник Денис Спицов и фигурист Никита Кацалапов. Орденом Дружбы наградили Камилу Валиеву, Александра Галлямова, Марка Кондратюка, Анастасию Мишину, Наталью Непряеву, Викторию Синицину, Татьяну Сорину, Веронику Степанову, Юлию Ступак, Сергея Устюгова, Алексея Червоткина и Анну Щербакову.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени вручили Ирине Аввакумовой, Данииилу Алдошкину, Сергею Андронову, Тимуру Билялову, Илье Бурову, Вячеславу Войнову, Дмитрию Воронкову, Станиславу Галиеву, Михаилу Григоренко, Арсению Грицюку, Никите Гусеву, Александру Елесину, Семену Елистратову, Руслану Захарову, Константину Ивлиев, Ирина Казакевич, Павел Карнаухов, Артур Каюмов, Евгений Климов, Ирина Мхиня, Артем Минулину, Светлане Мироновой, Никите Нестерову, Ульяне Нигматуллиной, Александру Никишину, Сергею Плотникову, Кристине Резцовой, Сергею Ридзику, Данилу Садрееву, Александру Самонову, Кириллу Семенову, Антону Слепышеву, Сергею Телегину, Владимиру Ткачеву, Сергею Трофимову, Александру Трусову, Ивану Федотову, Максиму Цветкову, Андрею Чибисову, Дамиру Шарипзянову, Вадиму Шипачеву, Ивану Якимушкину, Егору Яковлеву.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени получили Виктор Уайлд, Ангелина Голикова, Татьяна Иванова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Владимир Морозов, Анастасия Смирнова, Евгений Тарасов, Александр Терентьев и Саид Халили.

Команда ОКР по итогам Олимпийских игр в Пекине выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.

