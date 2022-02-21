Самолет с российскими олимпийцами вылетел из Пекина в Москву

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Самолет с российскими спортсменами, принявшими участие в зимних Олимпийских играх, вылетел из Пекина в Москву. Рейс был задержан на четыре часа, сообщает РИА Новости.
Борт должен приземлиться в Москве около 19:00. В самолете находятся члены хоккейной команды, фигуристы, а также лыжник и знаменосец сборной на церемонии закрытия Александр Большунов.
Спортсменов в столице ожидает торжественная встреча на "ВТБ-Арене". Кроме того, пройдет чествование фигуристов на Красной площади на "ГУМ-катке".
Команда ОКР по итогам Олимпийских игр в Пекине выиграла 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград, заняв девятую строчку медального зачета. В совокупности в активе российских спортсменов 32 медали – побит рекорд по их количеству на зимних Играх.
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