Российские хоккеисты стали серебряными призерами ОИ в Пекине

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Российские хоккеисты выиграли серебряные медали олимпийского турнира в Пекине.

В решающем матче спортсмены сборной ОКР уступили сборной Финляндии. Игра завершилась со счетом 2:1.

Единственная шайба российских спортсменов на счету Михаила Григоренко. Ассистентами выступили Никита Нестеров и Никита Гусев.

Днем ранее были разыграны бронзовые медали олимпийского хоккейного турнира. Сборная Словакии обыграла команду Швеции и завоевала награду ОИ впервые в своей истории.

Накануне сообщалось, что команда ОКР на Олимпиаде в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по числу завоеванных на зимних Играх медалей. Сообщалось, что российские спортсмены выиграли 31 медаль, награда хоккеистов стала 32-й.