Собянин утвердил выплаты московским спортсменам – победителям и призерам ОИ в Пекине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил выплаты московским спортсменам, которые стали победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине. Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Олимпийские чемпионы получат по 4 миллиона рублей. Серебряным призерам полагается 2,5 миллиона рублей. Завоевавшие бронзу спортсмены получат 1,7 миллиона рублей.

Выплаты также ожидают тренеров, принявших участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады. Они получат по 50% от указанных сумм.

В пресс-службе подчеркнули, что московские спортсмены внесли наибольший вклад в успешное выступление сборной ОКР. На их счету 13 медалей, что составляет 41% от общего числа российских наград. Из них – 3 золотых (50%), 6 серебряных (50%) и 4 бронзовых (29%).

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями или призерами Олимпийских игр в Пекине. В общей сложности орденами и медалями награждены 68 человек. В частности, орденом Александра Невского наградили лыжника Александра Большунова, завоевавшего 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.