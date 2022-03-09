Собянин утвердил выплаты московским спортсменам – победителям и призерам ОИ в Пекине

15:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил выплаты московским спортсменам, которые стали победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине. Об этом по итогам заседания президиума правительства города сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Олимпийские чемпионы получат по 4 миллиона рублей. Серебряным призерам полагается 2,5 миллиона рублей. Завоевавшие бронзу спортсмены получат 1,7 миллиона рублей.
Выплаты также ожидают тренеров, принявших участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады. Они получат по 50% от указанных сумм.
В пресс-службе подчеркнули, что московские спортсмены внесли наибольший вклад в успешное выступление сборной ОКР. На их счету 13 медалей, что составляет 41% от общего числа российских наград. Из них – 3 золотых (50%), 6 серебряных (50%) и 4 бронзовых (29%).
Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении российских спортсменов, ставших победителями или призерами Олимпийских игр в Пекине. В общей сложности орденами и медалями награждены 68 человек. В частности, орденом Александра Невского наградили лыжника Александра Большунова, завоевавшего 3 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую награды.
Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев госнаградами
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