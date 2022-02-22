Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды лауреатам городской премии 2021 года в области обеспечения безопасности.

Также столичный мэр поздравил представителей данной сферы с наступающим 23 февраля. Градоначальник подчеркнул, что с каждым годом обстановка не становится спокойнее, а международные вызовы утверждают свои условия и роль людей, выбравших данный род деятельности, ежегодно становится более важной.

"Как и не менее значимым является обеспечение спокойствия, безопасности, правопорядка в нашем огромном городе. Сегодня мы подводим итоги и вручаем городские премии в области безопасности. Здесь находятся люди, которые своим повседневным трудом, своим талантом, своим отношением к делу обеспечивают порядок в нашем городе", – заявил Собянин.

Кроме того, мэр отметил, что за последнее время ситуация с преступностью изменилась в лучшую сторону. Однако, по словам Собянина, перед правоохранителями стоит очень большое количество задач и жители столицы рассчитывают на них.

"Спасибо вам от имени москвичей и от меня лично. Поздравляю с наградами", – отметил градоначальник.

Премия Москвы в сфере обеспечения безопасности вручается с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности столицы, создание научных разработок и технологий, осуществление которых помогло значимо повысить уровень городской безопасности. Каждый год присуждается до пяти премий в размере миллиона рублей каждая.

Премии 2021 года присуждены сотрудникам ГСУ СК РФ по Москве. За большой вклад в обеспечение безопасности деятельности столичных судов и исполнения судебных решений наград были удостоены восемь сотрудников ГУ ФССП по Москве.

Также наградили за заслуги в укреплении законности и правопорядка сотрудников ГУ МВД России по Москве. Лауреатами премии также стали девять сотрудников Росгвардии по столице и сотрудники управления ФСИН.

Ранее Сергей Собянин в преддверии Дня зимних видов спорта вручил премии Москвы в области спорта и туризма. Их получили 23 человека, а размер вознаграждения составил один миллион рублей. В номинации "Туризм" отметили директора гостиницы, организаторов детских экскурсий и сотрудников Московского зоопарка. В номинации "Физическая культура и спорт" лауреатами стали тренеры школ, президенты федераций и клубов, организаторы марафонов и других мероприятий.

