Собянин выделил гранты медикам на разработку и внедрение инноваций в здравоохранении

15:39
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин в ходе открытия Московского центра инновационных технологий в здравоохранении сообщил, что выделил гранты победителям конкурса на разработку научно-практических проектов в здравоохранении.
"Хотел сегодня вручить гранты нашим клиникам по вашим заявкам, которые были отобраны коллективом наших главных врачей, которые определили значимость этих направлений. Это в основном те направления, по которым вы специализируетесь. Я думаю, это будет хорошей помощью, вкладом в вашей научной и практической работе на благо пациентов, москвичей", – сказал градоначальник.
Собянин предложил главврачам и руководителям научных коллективов медорганизаций, которые получили гранты, собраться через год и обсудить предварительные результаты. По его словам, если программа реально работает, то будут увеличены объемы финансирования и количество грантов.
Главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, получившая грант, отметила, что около трети одобренных проектов удастся реализовать через год.
"Мы абсолютно будем готовы к концу года", – добавила Лысенко.
Как говорится в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, из бюджета города выделено 2,54 миллиарда рублей на поддержку научно-практических разработок и инноваций в сфере медицины в 2022–2024 годах. Оператором данной программы является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.
Гранты могут получить научные команды медучреждений. Всего поступило 186 заявок от 46 медицинских организаций. Из них было одобрено 80 заявок от 35 учреждений.
Ранее Собянин подписал постановление о выделении грантов в размере 462 миллионов рублей Морозовской детской городской клинической больнице и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого на лечение онкобольных детей по инновационным методикам.
Центр детской гематологии и онкологии работает в Морозовской больнице с 2014 года. Он рассчитан на 329 мест и специализируется на лечении детей с солидными опухолями, злокачественными заболеваниями крови и тяжелыми анемиями.
В НПЦ имени Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек, где для лечения детей используются новейшие технологии – водоструйная диссекция, термоаблация и плазменная хирургия.
Собянин открыл Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
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