Детский хоспис "Дом с маяком" получил грант на реализацию медпомощи

10:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление о выделении 102 миллионов рублей детскому хоспису "Дом с маяком".
Средства будут направлены на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, в том числе на дому.
В хосписе "Дом с маяком" получают бесплатную комплексную помощь неизлечимо больные дети и взрослые до 25 лет. В 2021 году специалисты выездных бригад совершили свыше 11 тысяч визитов на дом к 650 пациентам. Всего в хосписе работают более 400 специалистов и 400 волонтеров.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. По ее словам, к проекту присоединились уже свыше 300 аптек.
Более 300 коммерческих аптек начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: