Детский хоспис "Дом с маяком" получил грант на реализацию медпомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении 102 миллионов рублей детскому хоспису "Дом с маяком".

Средства будут направлены на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, в том числе на дому.

В хосписе "Дом с маяком" получают бесплатную комплексную помощь неизлечимо больные дети и взрослые до 25 лет. В 2021 году специалисты выездных бригад совершили свыше 11 тысяч визитов на дом к 650 пациентам. Всего в хосписе работают более 400 специалистов и 400 волонтеров.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках. По ее словам, к проекту присоединились уже свыше 300 аптек.

