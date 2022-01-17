Более 300 коммерческих аптек начали выдавать льготные лекарства по электронным рецептам

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В столице запустили пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по льготным электронным рецептам в коммерческих аптеках, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, к проекту присоединилось уже свыше 300 аптек.

"Для получения препарата необходимо просто предъявить QR-код рецепта, например на экране мобильного телефона. Важно, что при желании пациент сможет доплатить и взять другое торговое наименование. Мы надеемся, что это сделает процесс получения льготных лекарств максимально удобным. На сегодняшний день получить лекарства можно уже в 312 аптеках 13 аптечных сетей", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Горожанам напомнили, что рецепты хранятся в цифровом виде в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Их можно открыть в электронной медицинской карте на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Также QR-код рецепта можно распечатать в информационном киоске поликлиники. Привычный способ получения бесплатных рецептурных лекарств в аптечных пунктах столичных поликлиник также сохраняется.

Заммэра пояснила, что аптекам, которые хотят принять участие в проекте, нужно ознакомиться с нормативными документами, иметь действующую лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в столице, подключиться к ЕМИАС.

"Для участия в проекте организациям необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в своих аптеках, передавать сведения о их наличии и реализации в ЕМИАС", – пояснила Ракова.

Стоимость лекарств коммерческим аптекам будет возмещаться из бюджета города, говорится в материале.

Ранее пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам коммерческими аптеками одобрил Сергей Собянин. Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан. В частности, они смогут получать препараты конкретной торговой марки с доплатой разницы в цене.