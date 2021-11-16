Собянин одобрил пилотный проект по выдаче бесплатных лекарств по электронным рецептам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве стартует эксперимент по выдаче льготных лекарств по электронным рецептам в коммерческих аптеках, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

"Правительство Москвы приняло решение о реализации пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам", – говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Столичные власти полагают, что реализация данного проекта существенно расширит возможности получения бесплатных лекарств для льготных категорий горожан. В частности, они смогут получать препараты конкретной торговой марки с доплатой разницы в цене.

"Участвовать в проекте смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН) в день обращения", – отмечается в материале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в столичном регионе бесплатно получают лекарства порядка 700 тысяч человек. По ее словам, в новую программу были включены самые востребованные лекарства.

"Новые аптеки, где будут выдаваться препараты, будут ближе к жителям столицы, а режим их работы – удобнее. В новую программу мы включили самые востребованные лекарства, которые можно получить по бесплатному рецепту. Пациенту гарантируется обеспечение лекарственным препаратом с указанным в рецепте действующим веществом. При желании можно будет доплатить и взять другое торговое наименование, если человек предпочитает, например, лекарства определенного производителя", – отметила Ракова.

Она уточнила, что для получения льготного лекарства понадобится либо QR-код на экране телефона, либо талон инфокиоска поликлиники с QR-кодом рецепта. Пациенты, которые не хотят использовать рецепт в электронном виде, могут получить его на бумажном бланке.



"Также в рамках проекта горожане смогут оформить в коммерческих аптеках доставку назначенного лекарственного препарата, розничная торговля которым допускается дистанционным способом. Информация об аптеках, в которых будет доступна такая опция, будет размещена на сайте", – добавила заммэра.

Список коммерческих аптек с льготными лекарствами пациенты смогут найти в электронной медкарте в разделе "Мои рецепты", на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Также всю информацию можно будет распечатать в инфомате поликлиники.

В ближайшее время в столице будет открыт сбор заявок от коммерческих аптек на участие в проекте. Эксперимент пройдет с 15 января по 31 декабря 2022 года.

Ранее правительство РФ продлило до двух лет обеспечение бесплатными лекарствами граждан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ожидается, что это позволит снизить риск повторных инфарктов.