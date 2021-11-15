Минздрав утвердил форму справки о прививках от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минздраве РФ утвердили форму справки о прививках от COVID-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. Приказ размещен на сайте правовой информации.

В приказе также уточняется, что сертификат будет сформирован автоматически на русском и английском языках через портал госуслуг не позднее трех дней после внесения в систему данных о прививках. Получить справку можно по устному запросу после вакцинации или установления противопоказаний.

"Сведения о введении всех компонентов вакцины в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата отражаются в одной справке", – говорится в документе.

Вторым обоснованием для выдачи справки является обращение гражданина в медицинскую организацию в иное время после вакцинации или ревакцинации, а также для установления медицинского противопоказания к вакцинации.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС.

По словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, за такое нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год. Заключение грозит в том случае, если из-за использования подделки заболели или умерли другие люди.