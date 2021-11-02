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Общество

08:15

ЕС призвал Россию расследовать торговлю COVID-сертификатами – СМИ

общество

Фото: ТАСС/DPA/Stefan Puchner

Евросоюз призвал Россию расследовать случаи возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на диппредставительство ЕС в Москве.

В ЕС пообещали, что будут внимательно следить за решением этого вопроса, а в случае необходимости примут необходимые меры.

"Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", – заявили в дипмиссии.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС.

По словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, за такое нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год. Заключение грозит в том случае, если из-за использования подделки заболели или умерли другие люди.

В странах ЕС за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит также либо штраф (от 250 евро), либо заключение на срок до двух лет в зависимости от тяжести последствий. Юрист добавил, что если использование поддельного сертификата квалифицируют в качестве попытки нелегально пересечь границу ЕС, то могут установить запрет на въезд в страну.

Создатель вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург назвал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 сумасшествием и самообманом, которые меняют поведение людей.

Роскомнадзор удалил 3 816 ресурсов о продаже поддельных сертификатов

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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